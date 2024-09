Uragano Helene, chi non evacua scriva suo nome sulle gambe

agenzia

'Per facilitare l'identificazione dei cadaveri'

WASHINGTON, 26 SET – Agghiacciante appello delle autorità della Florida ai residenti dello Stato in vista dell’arrivo dell’uragano Helen di forza 4. “Chi decide di non evacuare scriva il suo nome sulle gambe o sulle braccia per l’identificazione”, ha avvertito la polizia precisando che la misura servirà alle autorità a “facilitare l’identificazione dei cadaveri”.

