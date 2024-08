Uruguay, mai così poche nascite dal 1900

agenzia

31.281 i neonati nel 2023, solo meglio dei 30.589 di 123 anni fa

MONTEVIDEO, 13 AGO – In Uruguay nel 2023 sono state registrate 31.281 nascite. È il dato più basso dal 1900, quando nacquero 30.589 bambini. A rivelarlo è un rapporto del Ministero della Sanità Pubblica (Msp) del paese sudamericano, dove sono stati dati alla luce lo scorso anno 920 neonati in meno rispetto al 2022, il maggior calo dal 2016 in valore assoluto. Si tratta di un dato significativo considerando che la popolazione dell’Uruguay è composta da 3,4 milioni di abitanti. Secondo il rapporto del Msp, la riduzione dei tassi di natalità è conseguenza della diminuzione della fertilità nelle donne di quasi tutte le fasce in età riproduttiva. L’eccezione è rappresentata dalle donne di età superiore ai 45 anni che pur rappresentando una “percentuale marginale” beneficiano delle tecnologie di riproduzione assistita. Il calo maggiore si è osservato, invece, nel gruppo di donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni (25,65%) e dalle adolescenti (23,15%). Secondo le stime dell’Onu, nel 2100 la popolazione dell’Uruguay sarà di 2,8 milioni, 600 mila abitanti in meno di oggi.

