Uruguay, vandalizzate le celebri Dita di Punta del Este

agenzia

Una trentenne ha scritto 'Ti Amo CR7' sull'iconica scultura

PUNTA DEL ESTE, 17 GEN – Una donna di 30 anni è stata arrestata per aver vandalizzato il monumento delle Dita (anche note come la Mano) di Punta del Este, con graffiti inneggianti a Cristiano Ronaldo, ovvero ‘TI AMO CR7’. Secondo il portavoce della Marina uruguaiana, Alejandro Pérez, il personale della Prefettura di Maldonado, il dipartimento dove si trova la celebre località turistica, ha visto la donna mentre scriveva con spray indelebili sull’iconico monumento ieri notte, intorno alle 23.30 ora locale. Il sindaco di Punta del Este, Javier Carballal, ha precisato che il comune ha denunciato al ministero degli Interni l’atto vandalico contro un monumento sul quale “si è investito tanto per garantire che fosse in buono stato”. Il danno stimato è di 165.400 euro (170.000 dollari). Carballal ha detto che il restauro inizierà “il più presto possibile”, che sta aspettando la sentenza della Giustizia prevista a breve, forse già in serata, sottolineando che la scritta ‘TI AMO CR7’ genera “danni visivi al patrimonio e alla struttura di uno spazio storico”.

