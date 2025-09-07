Us Open, la finale fra Sinner e Alcaraz spostata alle 20,30: sicurezza potenziata per l’arrivo di Trump

TENNIS

Lo ha comunicato la Us Tennis Association sottolineando di avere posticipato la partita per garantire ai tifosi di raggiungere i propri posti in tempo

La finale degli Us Open fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz inizierà alle 14,30, ore 20.30 italiane. Lo comunica la Us Tennis Association sottolineando di aver posticipato la partita a causa «delle misure di sicurezza in atto e per garantire ai tifosi più tempo per raggiungere i propri posti».

I controlli di sicurezza sono stati rafforzati in seguito alla presenza di Donald Trump. L’Air Force One è atterrato all’aeroporto di Laguardia intorno alle 13,05 locali, le 19,05 italiane. Dallo scalo ai campi degli Us Open è un breve tragitto in auto.

