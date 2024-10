Usa 2024, Harris insiste: ‘Trump è un fascista’

agenzia

'Non difenderà Costituzione. Pronto ad attaccare gli oppositori'

WASHINGTON, 23 OTT – “Sono convinta che Trump sia un fascista”. Lo ha ribadito Kamala Harris all’incontro con gli elettori in Pennsylvania ospitato dalla Cnn. “E non lo penso solo io, ma lo pensano anche le persone che hanno lavorato con lui”, ha detto la vicepresidente Usa citando l’ex capo dello staff John Kelly. “Trump non difenderà la Costituzione americana, la ucciderà”, ha aggiunto. E’ pronto a “stilare una lista dei suoi nemici per vendicarsi, ha detto la Harris. Il tycoon “attaccherà i suoi oppositori pacifici o i giornalisti. Ha detto di essere pronto ad usare l’esercito contro il nemico interno”, ha attaccato la vicepresidente Usa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA