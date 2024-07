Usa 2024, Trump sfida Biden: facciamo subito un altro dibattito

agenzia

'E lo affronterò anche a golf, gli do 10 colpi di vantaggio'

WASHINGTON, 09 LUG – “Sfido il ‘corrotto’ Joe a tenere subito un nuovo dibattito contro di me”. Lo ha detto Donald Trump in un comizio a Dora, in Florida, attaccando il presidente Biden e il partito democratico: “Sono nel caos”. Il tycoon ha poi scherzato su un’altra sfida con il suo rivale, quella a golf. “Gli do 10 colpi di vantaggio e se perdo farò una donazione ad un’associazione di sua scelta”, ha dichiarato. Trump ha iniziato la sua offensiva contro la vicepresidente americana Kamala Harris, chiamandola con il soprannome offensivo che ha coniato per lei: ‘Laffing (da laughing, che ride) Kamala’. “Ha un problema cognitivo anche lei”, ha attaccato il tycoon parlando in un comizio in Florida. “E’ peggio di lui”, ha detto ancora il tycoon riferendosi a Biden. Barron Trump, il figlio del tycoon e di Melania, è presente per la prima volta ad un comizio del padre, a Doral in Florida. “C’è un ragazzo speciale qui, che andrà al college a settembre: è stato preso in tutte le università che voleva e ha potuto scegliere”, lo ha presentato The Donald. Sempre assente invece l’ex first lady. Oltre al figlio più piccolo del tycoon all’evento c’erano Donald Jr, Eric e la moglie Lara, nominata dall’ex presidente Usa alla guida del Comitato nazionale repubblicano.

