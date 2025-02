agenzia

Nuove tariffe del 25% si vanno a sommare a quelle esistenti

NEW YORK, 12 FEB – I dazi del 25% sull’acciaio e l’alluminio si vanno a sommare a quelli esistenti per il Canada e il Messico. Lo afferma la Casa Bianca, stimando che le tariffe sui due metalli per Ottawa e Città del Messico potrebbero arrivare al 50%.

