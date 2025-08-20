Usa, accordi con Honduras e Uganda per espellere migranti

agenzia

Lo hanno già fatto una decina di Paesi. Dubbi su diritti umani

ROMA, 20 AGO – Gli Stati Uniti hanno stipulato accordi bilaterali di espulsione con Honduras e Uganda nell’ambito della repressione dell’immigrazione illegale, secondo documenti ottenuti dalla Cbs, partner statunitense della Bbc. L’Uganda ha accettato di accogliere un numero imprecisato di migranti africani e asiatici che avevano chiesto asilo al confine tra Stati Uniti e Messico, mentre l’Honduras accoglierà diverse centinaia di persone espulse da paesi di lingua spagnola, riporta la Cbs. L’iniziativa fa parte di un tentativo dell’amministrazione di Donald Trump di convincere più Paesi ad accettare migranti espulsi che non sono propri cittadini. Gli attivisti per i diritti umani hanno condannato questa politica, affermando che i migranti corrono il rischio di essere inviati in Paesi in cui potrebbero subire abusi. In base all’accordo, l’Uganda ha accettato di ospitare migranti espulsi a condizione che non abbiano precedenti penali, ma non è chiaro quanti ne accoglierà. L’Honduras ha accettato di accogliere migranti per due anni, comprese famiglie con bambini, ma i documenti suggeriscono che potrebbe decidere di accettarne di più. Entrambi gli accordi fanno parte della più ampia spinta dell’amministrazione Trump per accordi di espulsione con Paesi di diversi continenti, compresi quelli con una controversa situazione dei diritti umani. Finora, almeno una decina di nazioni hanno accettato di accettare migranti espulsi da altri Paesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA