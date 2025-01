A Washington aereo si scontra con elicottero militare: 67 morti

Usa

Sessanta passeggeri e quattro membri dell’equipaggio erano a bordo dell’aereo che si è schiantato nel fiume Potomac ieri sera dopo essersi scontrato con un elicottero militare a mezz’aria fuori Washington. Lo conferma American Airlines. “Il volo American Eagle 5342 in rotta da Wichita, Kansas (ICT), a Washington, DC (DCA) è stato coinvolto in un incidente al DCA”, ha affermato la compagnia aerea in un comunicato. “A bordo dell’aereo c’erano 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio.” Tre i soldati che erano a bordo dell’elicottero Black Hawk ha detto un ufficiale dell’esercito americano, che non ha fornito dettagli sulla loro sorte.