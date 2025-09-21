Usa, ai funerali di Kirk 200mila persone. Hillary Clinton: «Usano la sua morte per attaccare gli avversari»

A Phoenix

La cerimonia in ricordo dell'attivista di destra ucciso il 10 settembre. E sul clamore interviene la ex candidata alla presidenza che cita anche il caso di Kimmel

Il State Farm Stadium a Phoenix (Arizona) è già pieno per i funerali di Charlie Kirk. Secondo quanto riportato dal New York Post, gli agenti hanno iniziato a bloccare gli ingressi. In tutto fra lo stadio e fuori ci sono 200.000 persone.

«Penso che questo sia proprio il tipico schema autoritario. Stanno prendendo un crimine terribile, l’orribile omicidio di questo giovane, e stanno cercando di usarlo per attaccare i loro avversari politici». Così l’ex segretario di Stato Hillary Clinton alla Cnn nella sua prima intervista televisiva dalle elezioni del 2024 parlando della reazione dei vertici Usa dopo l’omicidio di Kirk. In questi momenti, «la leadership dovrebbe cercare di unire le persone, invece stiamo assistendo a una maggiore divisione», ha affermato la dem che ha definito la sospensione del programma di Kimmel «un esempio molto chiaro» di censura statale.

