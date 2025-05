Usa annunciano distribuzione di aiuti a Gaza senza Israele

agenzia

Coinvolti appaltatori privati, a Idf sicurezza 'a distanza'

WASHINGTON, 09 MAG – Gli Stati Uniti hanno annunciato che Israele non parteciperà al piano di distribuzione di aiuti alimentari alla Striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia da quando Israele ha deciso di bloccare tutte le consegne più di due mesi fa. “Gli israeliani saranno coinvolti nel garantire la necessaria sicurezza militare, perché questa è una zona di guerra, ma non saranno coinvolti nella distribuzione del cibo o nel suo trasporto a Gaza”, ha affermato l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele Mike Huckabee in una conferenza stampa. La sicurezza nei punti di distribuzione sarà garantita “da appaltatori privati”, mentre l’esercito israeliano fornirà la sicurezza “a distanza” per proteggerli dai combattimenti in corso, ha spiegato Huckabee. Israele non ha commentato gli annunci. Sostenendo che non vi è alcuna crisi umanitaria a Gaza, Israele afferma che il blocco, imposto il 2 marzo, mira a costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi ancora trattenuti lì dall’attacco del movimento islamista palestinese del 7 ottobre 2023. Per settimane, funzionari delle Nazioni Unite e delle Ong hanno lanciato l’allarme per la carenza di cibo, medicine e carburante nel territorio palestinese, dove gli aiuti sono vitali per i 2,4 milioni di persone rimaste nella Striscia dopo oltre 19 mesi di guerra.

