Usa approvano la vendita di armi all’Ucraina per 322 milioni

La guerra

Lo annuncia il dipartimento di Stato

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’approvazione di 322 milioni di dollari in vendite di armi per rafforzare le difese aeree dell’Ucraina e i suoi veicoli corazzati da combattimento. La vendita di equipaggiamento e supporto per la difesa aerea HAWK costerà fino a 172 milioni di dollari, mentre l’equipaggiamento e i servizi per il veicolo da combattimento di fanteria Bradley ammonteranno a 150 milioni di dollari, ha dichiarato la defense security cooperation agency americana. Lo annuncia il dipartimento di Stato americano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA