‘Usa chiedono a Kiev ritiro bozza di risoluzione Onu’

agenzia

Wsj: 'Per l'anniversario della guerra, pressing sugli europei'

NEW YORK, 22 FEB – Gli Stati Uniti hanno chiesto all’Ucraina di ritirare la sua bozza di risoluzione all’Onu per il terzo anniversario della guerra. Kiev, la cui bozza è stata elaborata con il sostegno dell’Europa, si è rifiutata. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali funzionari britannici e francesi hanno chiesto a Washington di rivedere la sua bozza, incassando il rifiuto americano. In una nota alle capitali, i diplomatici americani hanno comunicato alle controparti europee che gli Usa si sarebbero opposti alla risoluzione ucraina e hanno fatto pressione affinché persuadessero Kiev a ritirare il suo testo. La risoluzione dell’Ucraina punta il dito contro la Russia, responsabile dell’invasione. La bozza americana di tre paragrafi, invece, si limita a chiedere una “fine rapida” della guerra e faceva riferimento alla “tragica perdita di vite umane nel conflitto fra Russia e Ucraina”. Il segretario di Stato, Marco Rubio, ha confermato che gli Stati Uniti hanno presentato la loro risoluzione e ha chiesto a tutti gli stati membri dell’Onu di unirsi. Il Dipartimento di Stato aveva convocato un briefing con la stampa ieri, ma lo ha poi improvvisamente cancellato.

