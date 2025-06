Usa chiedono aumento spese difesa al 3,5% del Pil, ira di Tokyo

agenzia

Media, falco Colby fa irritare il Giappone che cancella incontro

TOKYO, 21 GIU – L’amministrazione statunitense ha chiesto al Giappone di aumentare la spesa per la difesa fino al 3,5% del prodotto interno lordo, una istanza che ha fatto arrabbiare Tokyo, portandola a rimandare un previsto incontro con la controparte a Washington. Secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita tre persone a conoscenza del dossier, tra cui due funzionari a Tokyo, la richiesta è stata avanzata da Elbridge Colby, sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, che aveva già fatto pressione sul Giappone affinché aumentasse le spese militari al 3% del Pil. In questo contesto, l’esecutivo nipponico ha deciso di cancellare un vertice tra i capi degli Esteri e della Difesa dei due Paesi, che secondo il giornale avrebbe dovuto tenersi a Washington il primo luglio. Citando uno dei funzionari, il quotidiano economico ha affermato che la cancellazione dei colloqui è stata influenzata anche dalla tempistica delle elezioni della Camera alta giapponese, fissate per il 20 luglio. Nel 2022, dopo il primo mandato di Trump, il Giappone ha deciso di raddoppiare il bilancio annuale per la difesa, portandolo al 2% del PIL entro il 2027, una scelta che pone interrogativi sulla legittimità in base alla Costituzione pacifista del Paese. Al pari di quanto avviene in Europa il presidente Trump sostiene che il trattato di sicurezza tra Stati Uniti e Giappone sia sbilanciato, e l’amministrazione di Washington intende chiedere a Tokyo di pagare di più per il mantenimento degli oltre 52mila soldati americani di stanza nell’arcipelago giapponese, una rivendicazione che si è già manifestata durante i negoziati bilaterali in corso, a seguito dell’imposizione dei dazi Usa sul commercio. Nell’ambito dell’attuale strategia di difesa, per contrastare l’espansionismo di Pechino – che la Casa Bianca vede come una minaccia alla sua egemonia – Tokyo punta a spendere circa 10.000 miliardi di yen (61,6 miliardi di euro) all’anno, diventando così il terzo paese al mondo per spesa militare dopo Stati Uniti e Cina.

