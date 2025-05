Usa-Cina creano meccanismo di consultazione sul commercio

agenzia

L'annuncio del vicepremier del governo di Pechino

GINEVRA, 11 MAG – Usa e Cina hanno concordato di creare un “meccanismo di consultazione” sul commercio. Lo ha annunciato il vicepremier cinese, He Lifeng. Parlando con i giornalisti a Ginevra, He ha affermato che i colloqui a porte chiuse con il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent e il rappresentante per il Commercio, Jamieson Greer, hanno portato a un accordo sulla “istituzione di un meccanismo di consultazione” per allentare le tensioni commerciali. Il rappresentante cinese per il commercio internazionale, Li Chenggang, ha spiegato che il meccanismo consentirà “scambi regolari e irregolari sulle questioni commerciali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA