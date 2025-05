Usa condannano violenze contro i drusi in Siria

agenzia

'Riprovevoli e inaccettabili, garantire sicurezza comunità'

WASHINGTON, 01 MAG – Gli Stati Uniti condannano la violenza contro la comunità drusa in Siria che ha causato oltre 100 vittime negli ultimi due giorni e invitano le autorità ad interim a garantirne la sicurezza e assicurare alla giustizia i responsabili. “La recente violenza e la retorica incendiaria che prende di mira i membri della comunità drusa in Siria sono riprovevoli e inaccettabili”, ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato Usa Tammy Bruce in una nota.

