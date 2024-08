agenzia

'Non diamo nulla per scontato'

WASHINGTON, 23 AGO – Gli Usa continuano a monitorare l’Iran, non danno nulla per scontato: così il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby in una call con i reporter. Crediamo, ha aggiunto, che Teheran “sia ancora pronto a fare qualcosa se decide di farlo”.

