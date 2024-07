Usa difendono l’Unrwa, ‘non è un gruppo terroristico’

agenzia

Lo dichiara Israele in una proposta di legge

(ANSA-AFP) – WASHINGTON, 24 LUG – Gli Stati Uniti hanno criticato un disegno di legge israeliano che dichiarerebbe l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) un’organizzazione terroristica, affermando che tali sforzi sono “incredibilmente inutili”. “L’Unrwa non è un’organizzazione terroristica e invitiamo il governo israeliano e la Knesset a fermare l’approvazione di questa legge”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Ha aggiunto che “gli attacchi che il governo israeliano ha lanciato contro l’Unrwa sono incredibilmente inutili. Non fanno nulla per promuovere la causa dell’assistenza umanitaria ai civili di Gaza”. Lunedì il parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato in via preliminare un disegno di legge che dichiara l’Unrwa un’organizzazione terroristica e propone di recidere ogni legame con l’agenzia umanitaria. Dopo aver superato la prima lettura, il provvedimento dovrebbe passare a una commissione parlamentare per un’ulteriore deliberazione. L’Unrwa, che ha più di 30.000 dipendenti al servizio di circa 5,9 milioni di rifugiati palestinesi nella regione, è stata accusata da Israele di impiegare “più di 400 terroristi” nella Striscia di Gaza. Gli Stati Uniti hanno sospeso i loro contributi finanziari all’agenzia dopo che sono state avanzate accuse israeliane non provate secondo cui parte del personale dell’Unrwa era coinvolto negli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Da allora, i legislatori statunitensi hanno proibito a Washington di erogare fondi all’agenzia. Diversi altri Paesi che avevano ritirato i finanziamenti all’Unrwa da allora hanno ripristinato i loro contributi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Unione Europea. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA