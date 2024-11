Usa dispiegano altre forze in Medio Oriente contro Iran

agenzia

'Arriveranno nei prossimi mesi'

WASHINGTON, 01 NOV – Gli Stati Uniti hanno annunciato il dispiegamento di nuove forze in Medio Oriente per affrontare la minaccia dell’Iran. Lo ha annunicato il portavoce del Pentagono il generale Pat Ryder. Tra questi nuovi cacciatorpedinieri per la difesa contro i missili balistici, squadroni di caccia e aerei cisterna e diversi bombardieri d’attacco a lungo raggio B-52 dell’aeronautica americana nella regione. Queste forze inizieranno ad arrivare nei prossimi mesi, ha precisato il Dipartimento della Difesa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA