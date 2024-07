Usa dispiegherà aerei Osprey nella base giapponese di Iwakuni

agenzia

Sostituiranno aeromobili C-2 nella prefettura di Yamaguchi

TOKYO, 15 LUG – Nuove manovre logistiche per le forze militari statunitensi nell’Asia Pacifico. Washington è infatti prossima a dispiegare per la prima volta i velivoli da trasporto CMV-22 Osprey della Marina nella base di Iwakuni, situata nella prefettura di Yamaguchi, nel Giappone occidentale, sostituendo gli aerei da trasporto C-2 prodotti dalla Kawasaki. Lo rende noto l’agenzia JIJI Press, segnalando come nelle stessa base saranno presenti anche i caccia stealth di ultima generazione F-35C basati su portaerei, “per rafforzare la deterrenza contro quella che viene interpretato dai vertici Usa il temibile espansionismo della Cina nell’area”. Fino ad oggi, in Giappone, l’esercito americano aveva schierato gli Osprey nella base aerea di Futenma, nell’isola meridionale di Okinawa, e nella base di Yokota, a Tokyo. Lo scorso novembre il comando Usa aveva dovuto bloccare in tutto il mondo i voli del convertiplano in seguito all’incidente mortale di un Osprey dell’Air Force al largo dell’isola di Yakushima, nella prefettura di Kagoshima, uccidendo i dieci aviatori in servizio. Le esercitazioni militari sono riprese a marzo di quest’anno, suscitando l’ira delle comunità locali, e lo stesso intervento del governo metropolitano di Tokyo, per cercare di ottenere maggiori informazioni sulla revoca del divieto di volo da parte dei militari Usa. Le forze armate statunitensi hanno dichiarato in un comunicato che l’attuale contesto di sicurezza nell’Indo-Pacifico “richiede lo stazionamento degli aerei e le navi più moderne”. Sviluppati dalle aziende statunitensi Boeing e Bell, gli Osprey sono dotati di motori basculanti, e possono decollare e atterrare come un elicottero con la velocità di trasferimento di un aereo a elica convenzionale.

