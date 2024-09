‘Usa e Gb temono che Mosca condivida segreti nucleari con Iran’

agenzia

Bloomberg, tema affrontato da Biden e Starmer

NEW YORK, 14 SET – Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono sempre più preoccupati dalla possibilità che la Russia condivida con l’Iran informazioni e tecnologie segrete che spingano Teheran più vicino a costruire armi atomiche, in cambio di missili balistici iraniani per la guerra in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il tema è stato oggetto di confronto fra Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer.

