Usa esprimono a Mosca preoccupazione per staff ambasciata

agenzia

Colloqui Istanbul per ripristinare alcune operazioni nelle sedi

WASHINGTON, 10 APR – Gli Stati Uniti hanno espresso alla Russia le loro preoccupazioni per il personale dell’ambasciata americana, in un colloquio a Istanbul per ripristinare alcune delle operazioni delle loro sedi diplomatiche che sono state drasticamente ridimensionate dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Le delegazioni, si aggiunge, hanno poi concordato per siglare un accordo sull’accesso ai servizi bancari per i diplomatici dei due Paesi, nonostante le sanzioni americane contro Mosca.

