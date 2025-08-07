Usa, ex attore di Superman Dean Cain sarà agente anti migranti

agenzia

Arruolato nell'Ice, l'agenzia di controllo sull' immigrazione

ROMA, 07 AGO – L’ex attore di Superman, Dean Cain, ha annunciato di essersi unito all’Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti a sostegno del programma anti-immigrazione di Donald Trump. Lo scrive il Guardian. L’agenzia federale ha intensificato in modo aggressivo i controlli sull’immigrazione dal ritorno di Trump alla Casa Bianca e ha recentemente ricevuto 75 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi nell’ambito del “grande e bellissimo disegno di legge” del presidente, che include miliardi per l’assunzione di altri 10.000 agenti dell’Ice entro il 2029. Cain ha detto a Fox News di aver deciso di unirsi all’Ice dopo aver condiviso uno dei loro video di reclutamento sul suo account Instagram. “Presterò giuramento come agente dell’Ice, il prima possibile”. Alla domanda su cosa lo abbia spinto ad unirsi, Cain ha risposto: “Questo Paese è stato costruito sui patrioti che si sono fatti avanti, che fossero popolari o meno, e che hanno fatto la cosa giusta. Credo davvero che questa sia la cosa giusta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA