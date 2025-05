Usa: “False le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l’Ucraina”

Geopolitica

A dirlo la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce

La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definito false le notizie secondo cui gli Usa starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione al processo di risoluzione della situazione in Ucraina. Lo riporta Fox News.«Bruce – afferma il canale – ha fermamente negato le notizie secondo cui gli Stati Uniti si sarebbero ritirati dai colloqui di pace tra Russia e Ucraina, definendole false e sottolineando il continuo coinvolgimento americano».Bruce è apparsa al The Guy Benson Show e ha detto: «L’idea che ci faremo da parte non è vera. Se non ci saranno progressi evidenti nell’accordo, potremmo cambiare un pò la nostra posizione», ha spiegato, sottolineando che «questo, ovviamente, non rappresenta in alcun modo un passo indietro rispetto al processo».Bruce ha anche sottolineato che la decisione su un possibile ritiro dal processo negoziale spetta comunque al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al segretario di Stato Marco Rubio.

