Usa, ‘fornita altra difesa aerea a Germania e Italia’

agenzia

'Per rafforzare la Nato dopo la guerra in Ucraina'

WASHINGTON, 12 LUG – “Posizionamento di ulteriore difesa aerea, sostegno e altri supporti bellici in Germania e Italia”: è uno dei non meglio precisati contributi forniti dagli Usa alla deterrenza e alla difesa Nato, secondo una scheda informativa della Casa Bianca che riepiloga gli sforzi americani per rafforzare l’Alleanza dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Non si tratta in ogni caso dei missili Usa a lungo raggio annunciati dal 2026 in Germania, indicati in un capitolo a parte della stessa scheda.

