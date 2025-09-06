Usa, il Powerball raggiunge un jackpot da 1,8 miliardi

agenzia

Questa sera l'estrazione della lotteria, è il secondo di sempre

ROMA, 06 SET – Oggi si terrà un’estrazione dellla lotteria americana Powerball per quello che sarebbe il secondo jackpot più alto mai registrato, almeno negli Usa: circa 1,8 miliardi di dollari. Lo riporta l’Associated Press (Ap) sul suo sito. Il premio, si spiega, è aumentato vertiginosamente dopo che la lotteria ha tenuto più di 40 estrazioni consecutive senza che nessuno indovinasse tutti e sei i numeri del gioco. Il jackpot più alto mai registrato, 2,04 miliardi di dollari, è stato estratto nel 2022 ed è andato a un acquirente di biglietti della California. Nessuno ha vinto il primo premio dal 31 maggio. Il fortunato vincitore del jackpot miliardario potrà scegliere di ricevere il premio in pagamenti in 29 anni tramite una rendita. Ma i vincitori scelgono quasi sempre l’opzione in contanti del gioco, che per questa estrazione ammonterebbe a circa 826,4 milioni di dollari.

