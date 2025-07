agenzia

Lo riporta Axios

NEW YORK, 30 GIU – L’amministrazione Trump sta tenendo “colloqui preliminari” con Israele e Siria per un potenziale accordo di sicurezza. Lo riporta Axios citando alcune fonti americane. I colloqui potrebbero gettare le basi per un negoziato più strutturato e rappresentare un successo diplomatico per l’amministrazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA