Usa in massima allerta per una forte tempesta invernale

agenzia

Previste nevicate e temperature peggiori degli ultimi 10 anni

ROMA, 05 GEN – Decine di milioni di americani si stanno preparando a una forte tempesta invernale che potrebbe portare con sè la nevicata più intensa e le temperature più fredde in oltre un decennio. Lo scrive la Bbc. La tempesta, che ha avuto origine nel centro degli Stati Uniti, si sposterà verso est nei prossimi due giorni, ha affermato il National Weather Service (Nws). È stato dichiarato lo stato di emergenza negli stati del Kentucky e della Virginia e in altre parti degli Stati Uniti non abituate al freddo intenso, tra cui Mississippi e Florida. I meteorologi affermano che le condizioni meteorologiche estreme sono causate dal vortice polare, un’area di aria fredda che circola attorno all’Artico. Secondo Dan DePodwin, meteorologo di AccuWeather, “temperature ben al di sotto della media storica” ;;potrebbero persistere per una settimana. Temperature estremamente basse sono previste anche sulla costa orientale, dove la tempesta arriverà entro questa sera. Negli Stati Uniti centrali, ci saranno “notevoli conseguenze sulla vita quotidiana” per “condizioni di guida pericolose o impossibili e disagi nei trasporti”. E mano a mano che la tempesta si sposta verso est – avvertono i meteorologi -, milioni di americani subiranno temperature record. Le compagnie aeree American, Delta, Southwest e United stanno rinunciando alle commissioni di modifica dei biglietti per i passeggeri a causa delle potenziali interruzioni dei voli.

