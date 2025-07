Usa, Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco

agenzia

Barrack, 'sostenuto da Turchia, Giordania e paesi vicini'

NEW YORK, 18 LUG – Israele e la Siria hanno “concordato un cessate il fuoco, sottoscritto da Turchia, Giordania e i paesi vicini. Invitiamo drusi, beduini e sunniti a deporre le armi e, insieme ad altre minoranze, a costruire una nuova e unita identità siriana in pace e prosperità con i suoi vicini”. Lo afferma l’ambasciatore americano in Turchia Tom Barrack.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA