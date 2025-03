‘Usa-Israele parlano con Paesi Africa per spostare palestinesi’

agenzia

Media: 'Il Sudan respinge la proposta'

TEL AVIV, 14 MAR – Gli Stati Uniti e Israele hanno contattato i funzionari di tre Paesi dell’Africa orientale per discutere del reinsediamento dei palestinesi di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani citando un report dell’Associated Press che ha ottenuto le informazioni da fonti statunitensi e israeliani. I funzionari hanno dichiarato che il Sudan ha respinto la proposta, mentre la Somalia e il Somaliland hanno affermato di non esserne a conoscenza, riporta la tv Kan. Secondo il piano di Donald Trump, gli oltre 2 milioni di abitanti di Gaza verrebbero trasferiti altrove in modo permanente. Il presidente Usa ha proposto che gli Usa prendano possesso del territorio, supervisionino un lungo processo di bonifica e lo sviluppino come un progetto immobiliare trasformando Gaza in una riviera.

