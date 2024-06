Usa, ‘Julian Assange ha messo tante persone in pericolo’

agenzia

'Soprattutto in Paesi come l'Afghanistan'

WASHINGTON, 26 GIU – Julian Assange e Wikileaks hanno messo “tanti funzionari americani nel mondo in grave pericolo”. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, in un briefing con la stampa parlando di “complicate operazioni del dipartimento per assicurarsi la sicurezza di tante persone, soprattutto in Paesi come l’Afghanistan” dopo la diffusione dei file segreti da parte dell’australiano.

