agenzia

Kirby, negli sforzi per una pace giusta in Ucraina

NEW YORK, 08 LUG – La visita del premier ungherese Viktor Orban in Cina “non è costruttiva” negli sforzi per raggiungere una “pace giusta” in Ucraina. Lo afferma il portavoce del consiglio della sicurezza nazionale John Kirby.

