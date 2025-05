agenzia

Lo ha detto il rappresentante al commercio Greer

NEW YORK, 11 MAG – Le divergenze fra Stati Uniti e Cina “non sono così grandi”. Lo ha detto il rappresentante per il commercio americano, Jamieson Greer, al termine della due giorni di trattative a Ginevra, che ha descritto come “molto costruttive”.

