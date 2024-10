agenzia

'Con missili balistici'

NEW YORK, 01 OTT – L’Iran si prepara a un attacco con missili balistici contro Israele. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando un funzionario dell’amministrazione Usa, secondo il quale l’attacco sarebbe “imminente”. Per la Casa Bianca, un attacco militare diretto dall’Iran contro Israele comporterà gravi conseguenze per Teheran.

