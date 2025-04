Usa, l’Italia avrà un ruolo importante in ricostruzione Ucraina

agenzia

'Ma dovrà adempiere a sue responsabilità per sicurezza Europa'

WASHINGTON, 17 APR – “I nostri due Paesi continueranno a lavorare insieme per porre fine alla guerra in Ucraina. L’Italia avrà un ruolo importante nella ricostruzione, ma, come gli altri alleati, dovrà adempiere alle proprie responsabilità per la sicurezza dell’Europa al fine di mantenere la pace”: lo ha detto un alto dirigente Usa durante una call sulla visita alla Casa Bianca della premier italiana.

