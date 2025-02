agenzia

Lo annuncia Waltz in un'intervista alla Fox

NEW YORK, 19 FEB – Il presidente francese Emmanuel Macron sarà a Washington la settimana prossima per incontrare Donald Trump. Lo ha detto il consigliere alla Sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, Michael Waltz, in un’intervista a Fox.

