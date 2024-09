Usa, ‘Mostreremo a Maduro le conseguenze delle sue azioni’

agenzia

Washington studia con gli alleati sanzioni contro il Venezuela

CARACAS, 03 SET – “In coordinamento con i nostri partner stiamo considerando una varietà di opzioni per dimostrare a Maduro e ai suoi rappresentanti che le loro azioni in Venezuela avranno delle conseguenze”. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in una conferenza stampa. Poco prima il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller aveva condannato “il mandato d’arresto contro Edmundo González” emesso ieri dal Tribunale di Caracas che si occupa di terrorismo. Gli Stati Uniti stanno dunque valutando quali azioni intraprendere contro il governo del presidente venezuelano Nicolás Maduro, per dimostrargli che tutte le sue decisioni hanno delle conseguenze e come ritorsione per il mandato di arresto dell’oppositore Edmundo González Urrutia. Secondo Bloomberg, tra coloro che dovrebbero essere sanzionati nei prossimi giorni figurano il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil, il governatore dello stato di Miranda e tra i principali negoziatori di Maduro, Héctor Rodríguez, la Presidente della Corte Suprema (Stj) Caryslia Rodríguez, il Rettore del Consiglio Elettorale (Cne) Rosalba Gil e il vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante.

