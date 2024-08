Usa, negoziati tregua a Gaza continuano nei prossimi giorni

agenzia

Ap, a più basso livello per colmare le differenze

NEW YORK, 25 AGO – I negoziati per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi continueranno dopo che l’incontro del fine settimana non ha risolto tutte le differenze. Lo afferma un funzionario americano, secondo quanto riportato dall’Associated Press sul suo sito. Le trattative continueranno a livelli più bassi nei prossimi giorni nel tentativo di colmare le restanti divergenze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA