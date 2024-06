Usa, Netanyahu irritante sulle armi, nessuno fa più di noi

agenzia

Kirby dopo le accuse lanciate dal premier israeliano

NEW YORK, 20 GIU – “Deludente, offensivo, irritante e falso visto che nessuno altro paese sta facendo più di noi”. Lo afferma il portavoce del consiglio della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby a chi gli chiedeva del video dei giorni scorsi in cui il premier israeliano Benyamin Netanyahu criticava gli Stati Uniti per aver trattenuto le armi dirette a Israele.

