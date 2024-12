agenzia

'Non siamo stati avvertiti in anticipo dall'Ucraina'

WASHINGTON, 17 DIC – Gli Stati Uniti non “appoggiano” l’operazione dell’Ucraina per uccidere il generale russo Kirillov a Mosca. Lo riferisce un alto funzionario americano precisando che Washington non è stata avvertita in anticipo da Kiev.

