Usa, non escluso ricorso a Corte Suprema domani sui dazi

agenzia

'Se la corte d'appello non emetterà una sospensione provvisoria'

NEW YORK, 29 MAG – L’amministrazione Trump potrebbe portare il blocco dei dazi alla Corte Suprema venerdì se la Corte d’appello federale non sospenderà la decisione della Us Cort of International Trade. Il Dipartimento di Giustizia afferma che la sentenza della Corte danneggia la diplomazia del presidente e di aver chiesto alla corte di appello di sospenderla mentre l’amministrazione mette a punto l’appello formale. “In assenza di almeno un provvedimento provvisorio da parte” della Corte di appello, “gli Stati Uniti prevedono di chiedere un provvedimento d’emergenza alla Corte Suprema domani”, afferma il Dipartimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA