'La crisi si risolve solo con la diplomazia'

WASHINGTON, 18 SET – “Non vogliamo escalation di nessun tipo in Medio Oriente”. Lo ha detto John Kirby in un briefing con la stampa. “Non crediamo che il modo per risolvere la crisi sia un’escalation, ma la diplomazia”, ha aggiunto il funzionario.

