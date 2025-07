Usa, prima di mezzanotte possibili nuove intese su dazi

agenzia

'I leader stanno chiamando Trump'

WASHINGTON, 31 LUG – La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha chiarito che i dazi reciproci entreranno in vigore a mezzanotte di oggi (le sei del mattino in Italia) ma ha aggiunto di non escludere che si possano raggiungere accordi prima di allora. “So che i leader stranieri stanno telefonando a Trump perché hanno capito che questa scadenza è concreta”, ha detto.

