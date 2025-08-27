‘Usa pronti a offrire intelligence e difesa aerea a Kiev’

agenzia

Ft, in piano europeo per sicurezza Ucraina dopo la guerra

WASHINGTON, 26 AGO – Gli Usa si sono detti disponibili a fornire risorse di intelligence e supervisione sul campo di battaglia ad un piano di sicurezza occidentale per l’Ucraina del dopoguerra e a partecipare ad uno scudo di difesa aerea guidato dall’Europa, con una no-fly zone. Lo scrive il Financial Times. Il piano delle capitali occidentali includerebbe una zona smilitarizzata, forse pattugliata da forze di pace neutrali di un Paese terzo concordato da Kiev e Mosca. Dietro, un confine molto più robusto, difeso da truppe ucraine armate e addestrate dalla Nato. Più in profondità, come terza linea di difesa, una forza di deterrenza guidata dall’Europa.

