‘Usa puntano a controllare gli investimenti in Ucraina’

agenzia

Bloomberg:'Amministrazione Trump cerca diritto di prima offerta'

NEW YORK, 27 MAR – Gli Stati Uniti puntano a controllare tutti i maggiori futuri investimenti nelle infrastrutture e nei minerali in Ucraina, cercando potenzialmente di ottenere un diritto di veto sugli altri alleati di Kiev e indebolire il tentativo ucraino di aderire all’Unione Europea. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando la bozza di un documento preparato dall’amministrazione Trump per ottenere il ‘diritto di prima offerta’ sugli investimenti in tutti i progetti sulle infrastrutture e le risorse naturali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA