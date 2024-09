Usa, rilasciati 135 prigionieri politici in Nicaragua

agenzia

Casa Bianca annuncia di aver ottenuto la loro liberazione

WASHINGTON, 05 SET – Gli Stati Uniti hanno ottenuto il rilascio di 135 prigionieri politici in Nicaragua per motivi umanitari: lo rende noto la Casa Bianca, aggiungendo che i prigionieri resteranno in Guatemala prima di cercare di trasferirsi legalmente negli Stati Uniti o in altre nazioni. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha riferito che tra i rilasciati ci sono 13 membri dell’organizzazione Mountain Gateway con sede in Texas, laici cattolici, studenti e altri. “Gli Stati Uniti – si legge in una nota della Casa Bianca – accolgono con favore la leadership e la generosità del governo del Guatemala per aver cortesemente accettato di accogliere questi cittadini nicaraguensi. Una volta in Guatemala, a questi individui verrà offerta l’opportunità di richiedere modalità legali per ricostruire le loro vite negli Stati Uniti o in altri paesi tramite l’iniziativa Safe Mobility Office del presidente Biden. Il presidente Biden e il vicepresidente sono grati al presidente Arévalo per la sua continua leadership in tutta la regione nell’affrontare questioni umanitarie e nel sostenere la libertà democratica”. “Gli Stati Uniti – conclude la nota – invitano nuovamente il governo del Nicaragua a cessare immediatamente l’arresto e la detenzione arbitrari dei suoi cittadini per aver semplicemente esercitato le loro libertà fondamentali”.

