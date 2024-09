agenzia

'Preoccupati dalla potenziale escalation in Medio Oriente'

NEW YORK, 19 SET – “Siamo preoccupati delle tensioni e della potenziale escalation in Medio Oriente che non vogliamo vedere”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, secondo la quale il presidente Joe Biden ritiene che una “soluzione diplomatica” fra Israele e Hezbollah è “raggiungibile”.

