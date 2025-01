Usa sostengono mossa Israele di tagliare legami con l’Unrwa

agenzia

Lo ha detto la vice ambasciatrice americana all'Onu Dorothy Shea

NEW YORK, 28 GEN – Gli Stati Uniti “sostengono” la decisione di Israele di tagliare i legami con l’Unrwa. Lo ha detto la vice ambasciatrice americana all’Onu Dorothy Shea. In Consiglio di Sicurezza ha poi suggerito che i funzionari dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi stanno “esagerando gli effetti delle leggi”.

