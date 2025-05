Usa, stop a indagini su polizia per casi come George Floyd

agenzia

Decisione Amministrazione Trump su diversi dipartimenti

WASHINGTON, 21 MAG – Il Dipartimento di Giustizia Usa ha deciso di archiviare le indagini su diversi importanti dipartimenti di polizia tra cui quello di Louisville e Minneapolis, sotto inchiesta per l’uccisione di Breonna Taylor e George Floyd da parte di agenti, riporta la Cnn. L’annuncio arriva quattro giorni prima del quinto anniversario dell’omicidio del 46enne afroamericano a Minneapolis: atto violenza estremo che ha suscitato indignazione nazionale e nel mondo contro la violenza della polizia sulla comunità nera. Tra gli altri dipartimenti coinvolti, Phoenix, in Arizona, Trenton, in New Jersey, Memphis in Tennessee e Mount Vernon, in New York.

