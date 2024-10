‘Usa teme che Israele passi a guerra larga scala in Libano’

agenzia

CNN:'E non stanno spingendo per rilanciare accordo cessate fuoco

ROMA, 08 OTT – Due settimane dopo che Israele ha annullato una proposta di cessate il fuoco guidata dagli Stati Uniti con Hezbollah, gli Stati Uniti non stanno cercando attivamente di rilanciare l’accordo e si sono rassegnati a cercare di modellare e limitare le operazioni israeliane in Libano e contro l’Iran piuttosto che porre fine alle ostilità: lo hanno detto funzionari statunitensi alla Cnn spiegando che all’interno dell’amministrazione Biden sono alte le preoccupazioni sul fatto che ciò che Israele ha promesso, cioè che sarebbe stata un’operazione limitata, si trasformerà presto in un conflitto su larga scala e prolungato.

